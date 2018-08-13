Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 28,50 lira, en yüksek 29,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 28,50 lira, en yüksek 29,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|28,50
|29,50
|Kemiksiz et
|HTS
|36,00
|36,00
|Sucuk
|HTS
|29,00
|33,00
|Buğday
|HMS
|0,90
|0,90
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili