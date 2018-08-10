Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 29 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 29 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:
| Ürünün cinsi
| Satış şekli
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
| Dana eti
| HTS
| 29,00
| 30,00
| Sığır eti
| HTS
| 24,00
| 24,00
| Buğday
| HTS
| 0,94
| 0,99
| Arpa
| HMS
| 0,83
| 0,89
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili