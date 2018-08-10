Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 29 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 29 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (lira)

 En yüksek (lira)
Dana eti

 HTS

 29,00

 30,00
Sığır eti

 HTS

 24,00

 24,00
Buğday

 HTS

 0,94

 0,99
Arpa

 HMS

 0,83

 0,89

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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