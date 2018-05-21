Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 26,00 lira en yüksek 40,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 26,00 lira en yüksek 40,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|26,00
|40,50
|Kemiksiz et
|HTS
|36,00
|83,00
|Karkas et
|HTS
|23,50
|32,50
|Kırıntı et
|HTS
|14,00
|14,00
|Sucuk
|HTS
|35,00
|45,00
|Pastırma
|HTS
|52,00
|99,84
|Kavurma
|HTS
|54,00
|65,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili