Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 26,00 lira en yüksek 40,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 26,00 lira en yüksek 40,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti HTS26,00 40,50
Kemiksiz et HTS 36,00 83,00
Karkas et HTS 23,50 32,50
Kırıntı et HTS 14,00 14,00
Sucuk HTS 35,00 45,00
PastırmaHTS52,00 99,84
KavurmaHTS 54,00 65,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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