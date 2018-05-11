Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 25, en yüksek 38,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 25, en yüksek 38,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti HTS25,00 38,50
Sığır eti HTS 23,0023,00
Kemiksiz etHTS 30,00 73,00
Karkas et HTS 32,50 32,50
Kırıntı etHTS 15,00 22,50
Kuzu eti HTS43,50 69,50
Döner eti HTS 21,00 25,00
Sucuk döner eti HTS 32,50 32,50
Beyaz haşhaş HMS 9,70 9,90
Beyaz haşhaşHTS 9,909,90

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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