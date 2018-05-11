Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 25, en yüksek 38,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 25, en yüksek 38,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|25,00
|38,50
|Sığır eti
|HTS
|23,00
|23,00
|Kemiksiz et
|HTS
|30,00
|73,00
|Karkas et
|HTS
|32,50
|32,50
|Kırıntı et
|HTS
|15,00
|22,50
|Kuzu eti
|HTS
|43,50
|69,50
|Döner eti
|HTS
|21,00
|25,00
|Sucuk döner eti
|HTS
|32,50
|32,50
|Beyaz haşhaş
|HMS
|9,70
|9,90
|Beyaz haşhaş
|HTS
|9,90
|9,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili