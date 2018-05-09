Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 29 liradan, en yüksek 29,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 29 liradan, en yüksek 29,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti HTS29,00 29,50
Buğday HMS 0,800,80
Arpa HTS 0,98 0,98
Mısır HTS 1,00 1,00
Buğday unu HTS 1,30 1,44
KepekHTS 0,76 0,85
YemHTS 0,881,39

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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