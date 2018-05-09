Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 29 liradan, en yüksek 29,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 29 liradan, en yüksek 29,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|29,00
|29,50
|Buğday
|HMS
|0,80
|0,80
|Arpa
|HTS
|0,98
|0,98
|Mısır
|HTS
|1,00
|1,00
|Buğday unu
|HTS
|1,30
|1,44
|Kepek
|HTS
|0,76
|0,85
|Yem
|HTS
|0,88
|1,39
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili