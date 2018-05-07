Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 26,50 liradan, en yüksek 29,33 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 26,50 liradan, en yüksek 29,33 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|26,50
|29,33
|Düve eti
|HTS
|27,31
|27,31
|Kırıntı et
|HTS
|15,00
|19,00
|Kuzu eti
|HTS
|43,00
|43,00
|Tavuk döner eti
|HTS
|16,00
|16,00
|Buğday
|HTS
|0,97
|1,02
|Kırık buğday
|HTS
|0,87
|0,89
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili