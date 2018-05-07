Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 26,50 liradan, en yüksek 29,33 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 26,50 liradan, en yüksek 29,33 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti HTS26,50 29,33
Düve eti HTS 27,3127,31
Kırıntı et HTS 15,00 19,00
Kuzu eti HTS 43,00 43,00
Tavuk döner eti HTS 16,00 16,00
Buğday HTS 0,97 1,02
Kırık buğdayHTS 0,87 0,89

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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