Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) karkas etin kilogramı en düşük 23,50 liradan, en yüksek 28 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) karkas etin kilogramı en düşük 23,50 liradan, en yüksek 28 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|23,50
|28,00
|Dana karkas kesim
|HMS
|27,01
|75,17
|Sığır karkas kesim
|HMS
|23,00
|23,00
|Buğday
|HMS
|0,97
|0,97
|Buğday
|HTS
|0,85
|1,05
|Arpa
|HTS
|0,91
|0,91
|Mısır
|HTS
|0,96
|0,96
|Beyaz haşhaş
|HTS
|9,80
|10,40
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili