Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) karkas etin kilogramı en düşük 23,50 liradan, en yüksek 28 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) karkas etin kilogramı en düşük 23,50 liradan, en yüksek 28 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Karkas et HTS23,50 28,00
Dana karkas kesim HMS 27,0175,17
Sığır karkas kesim HMS 23,00 23,00
BuğdayHMS 0,97 0,97
BuğdayHTS 0,85 1,05
ArpaHTS 0,910,91
MısırHTS 0,96 0,96
Beyaz haşhaşHTS 9,8010,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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