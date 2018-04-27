Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana karkasın kilogramı en düşük 26 liradan, en yüksek 29 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana karkasın kilogramı en düşük 26 liradan, en yüksek 29 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana karkas kesim
|HMS
|26,00
|29,00
|Sığır karkas kesim
|HMS
|24,00
|25,00
|Buğday
|HTS
|1,03
|1,03
|Kırık buğday
|HTS
|0,90
|0,90
|Arpa
|HTS
|0,89
|1,00
|Arpa
|HMS
|0,88
|0,90
|Mısır
|HMS
|1,00
|1,00
|Beyaz haşhaş
|HTS
|9,50
|9,58
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili