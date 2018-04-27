Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana karkasın kilogramı en düşük 26 liradan, en yüksek 29 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana karkasın kilogramı en düşük 26 liradan, en yüksek 29 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana karkas kesim HMS26,00 29,00
Sığır karkas kesimHMS 24,0025,00
Buğday HTS 1,03 1,03
Kırık buğdayHTS 0,90 0,90
ArpaHTS 0,89 1,00
ArpaHMS 0,880,90
MısırHMS 1,00 1,00
Beyaz haşhaşHTS 9,509,58
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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