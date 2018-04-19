Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 28,91 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 28,91 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti HTS27,00 28,91
Sığır eti HTS 26,4026,40
Düve eti HTS 27,00 27,00
Kırıntı etHTS 20,00 20,00
Kuzu etiHTS 42,40 42,40
BuğdayHMS 1,001,00
ArpaHMS 0,95 0,95
ArpaHTS 0,960,96
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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