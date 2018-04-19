Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 28,91 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) dana etin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 28,91 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|27,00
|28,91
|Sığır eti
|HTS
|26,40
|26,40
|Düve eti
|HTS
|27,00
|27,00
|Kırıntı et
|HTS
|20,00
|20,00
|Kuzu eti
|HTS
|42,40
|42,40
|Buğday
|HMS
|1,00
|1,00
|Arpa
|HMS
|0,95
|0,95
|Arpa
|HTS
|0,96
|0,96
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili