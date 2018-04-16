Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 32 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 32 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|20,00
|32,00
|Sığır eti
|HTS
|25,00
|25,00
|Kemiksiz et
|HTS
|41,00
|68,00
|Karkas et
|HTS
|20,00
|30,75
|Kırıntı et
|HTS
|20,00
|20,00
|Sucuk
|HTS
|26,69
|42,89
|Pastırma
|HTS
|49,00
|93,84
|Salam
|HTS
|23,32
|33,08
|Sosis
|HTS
|12,59
|29,10
|Kavurma
|HTS
|41,00
|56,00
|Buğday
|HMS
|0,95
|0,95
|Buğday unu
|HTS
|1,24
|1,46
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili