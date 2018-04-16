Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 32 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 32 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti HTS20,00 32,00
Sığır etiHTS 25,0025,00
Kemiksiz et HTS 41,00 68,00
Karkas et HTS 20,00 30,75
Kırıntı et HTS20,00 20,00
SucukHTS 26,69 42,89
Pastırma HTS 49,00 93,84
Salam HTS 23,32 33,08
Sosis HTS 12,59 29,10
Kavurma HTS 41,00 56,00
BuğdayHMS 0,95 0,95
Buğday unuHTS 1,24 1,46
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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