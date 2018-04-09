Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 25,00, en yüksek 27,55 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 25,00, en yüksek 27,55 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti HTS25,00 27,55
Sığır etiHTS 25,5025,50
Düve etiHTS 26,67 26,67
Buğday HMS 0,85 1,00
Buğday HTS 0,95 1,05
Kırık buğday HTS 0,87 0,90
Arpa HMS 0,91 0,91
MısırHTS 0,94 0,94
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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