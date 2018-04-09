Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 25,00, en yüksek 27,55 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 25,00, en yüksek 27,55 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|25,00
|27,55
|Sığır eti
|HTS
|25,50
|25,50
|Düve eti
|HTS
|26,67
|26,67
|Buğday
|HMS
|0,85
|1,00
|Buğday
|HTS
|0,95
|1,05
|Kırık buğday
|HTS
|0,87
|0,90
|Arpa
|HMS
|0,91
|0,91
|Mısır
|HTS
|0,94
|0,94
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili