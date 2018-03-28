Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) sucuğun kilogramı 30,23 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) sucuğun kilogramı 30,23 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sucuk
|HTS
|30,23
|30,23
|Pastırma
|HTS
|65,31
|65,31
|Salam
|HTS
|33,46
|33,46
|Sosis
|HTS
|28,30
|28,30
|Kavurma
|HTS
|96,00
|96,00
|Buğday
|HMS
|0,94
|1,02
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili