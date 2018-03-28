Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) sucuğun kilogramı 30,23 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) sucuğun kilogramı 30,23 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Sucuk HTS 30,23 30,23
Pastırma HTS 65,3165,31
SalamHTS 33,4633,46
Sosis HTS 28,30 28,30
Kavurma HTS 96,00 96,00
BuğdayHMS 0,94 1,02
HTS: Hazır Tacir Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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