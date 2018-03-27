Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana karkas kesimin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 29,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana karkas kesimin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 29,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana karkas kesim
|HMS
|27,00
|29,50
|Buğday
|HTS
|0,96
|1,08
|Buğday
|HMS
|0,90
|0,98
|Kırık buğday
|HTS
|0,85
|0,88
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili