Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana karkas kesimin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 29,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana karkas kesimin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 29,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana karkas kesim HMS 27,00 29,50
Buğday HTS 0,961,08
BuğdayHMS 0,90 0,98
Kırık buğdayHTS 0,85 0,88
HTS: Hazır Tacir Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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