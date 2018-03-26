Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 36 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 36 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|27,00
|36,00
|Sığır eti
|HTS
|23,00
|35,00
|Kemiksiz et
|HTS
|28,71
|38,00
|Karkas et
|HTS
|21,00
|28,00
|Kırıntı et
|HTS
|16,00
|16,00
|Buğday
|HMS
|0,85
|1,00
|Arpa
|HMS
|0,80
|0,95
|Mısır
|HTS
|0,90
|0,90
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili