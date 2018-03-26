Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 36 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 36 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti HTS 27,00 36,00
Sığır eti HTS 23,00 35,00
Kemiksiz etHTS 28,71 38,00
Karkas etHTS 21,00 28,00
Kırıntı etHTS 16,00 16,00
Buğday HMS 0,85 1,00
Arpa HMS 0,80 0,95
MısırHTS 0,900,90
HTS: Hazır Tacir Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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