Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 22,60, en yüksek 35,00 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 22,60, en yüksek 35,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|22,60
|35,00
|Düve eti
|HTS
|24,20
|26,40
|Karkas et
|HTS
|20,50
|28,00
|Sucuk
|HTS
|31,25
|34,00
|Buğday
|HTS
|0,92
|1,06
|Arpa
|HMS
|0,80
|0,92
|Çavdar
|HMS
|0,80
|0,80
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili