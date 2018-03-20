Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 22,60, en yüksek 35,00 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda (ATB) dana etinin kilogramı en düşük 22,60, en yüksek 35,00 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Dana eti HTS 22,60 35,00
Düve eti HTS 24,20 26,40
Karkas etHTS 20,50 28,00
Sucuk HTS 31,25 34,00
BuğdayHTS 0,921,06
ArpaHMS 0,800,92
Çavdar HMS 0,80 0,80
HTS: Hazır Tacir Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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