Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) sucuğun kilogramı en düşük 34, en yüksek 41,25 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) sucuğun kilogramı en düşük 34, en yüksek 41,25 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sucuk
|İHR
|34,00
|41,25
|Pastırma
|İHR
|69,01
|100,01
|Salam
|İHR
|30,00
|31,00
|Kırık buğday
|HTS
|0,84
|0,84
|Buğday
|HTS
|0,94
|0,94
İHR: İhracat Tescili