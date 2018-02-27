Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) sucuğun kilogramı en düşük 34, en yüksek 41,25 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) sucuğun kilogramı en düşük 34, en yüksek 41,25 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Sucuk İHR 34,00 41,25
Pastırma İHR 69,01 100,01
Salam İHR30,00 31,00
Kırık buğdayHTS 0,84 0,84
BuğdayHTS 0,94 0,94
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

İHR: İhracat Tescili

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