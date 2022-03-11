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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA - Canan Tükelay - Ekonomi
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 97,21 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 97,21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

97,21

97,21

Karkas etHTS

45,00

76,00

PastırmaHTS

187,83

187,83

Buğday

HTS

4,77

4,77

Arpa

HMS

3,30

4,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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