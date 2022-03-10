Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu karkas kesimin en düşük kilogramı 83,41 lira, en yüksek 83,42 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kuzu karkas kesimin en düşük kilogramı 83,41 lira, en yüksek 83,42 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuzu karkas kesim
|HTS
|83,41
|83,42
|Kepek
|HTS
|2,67
|3,50
|Buğday unu
|HMS
|3,40
|6,50
|Buğday
|HMS
|4,60
|4,75
|Arpa
|HMS
|3,65
|4,50
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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