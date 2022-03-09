Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin en düşük kilogramı 65 lira en yüksek 70 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin en düşük kilogramı 65 lira en yüksek 70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|65,00
|70,00
|Beyaz haşhaş
|HMS
|3,00
|30,00
|Susam
|HTS
|32,98
|32,98
|Buğday
|HMS
|4,00
|4,20
|Arpa
|HMS
|3,00
|3,74
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500