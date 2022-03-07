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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA, Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı 4,17 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı 4,17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Arpa

HTS

4,17

4,17

BuğdayHTS

4,00

5,01

PirinçHTS

12,72

13,36

Yağlık ayçiçeği

HMS

8,40

8,40

Soya

HTS

10,18

10,18

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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