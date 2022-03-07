Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA, Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı 4,17 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı 4,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|HTS
|4,17
|4,17
|Buğday
|HTS
|4,00
|5,01
|Pirinç
|HTS
|12,72
|13,36
|Yağlık ayçiçeği
|HMS
|8,40
|8,40
|Soya
|HTS
|10,18
|10,18
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi