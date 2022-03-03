Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA, Canan Tükelay - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 98 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 98 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sucuk
|HTS
|98,00
|98,00
|Karkas et
|HTS
|52,51
|87,50
|Kemiksiz et
|HTS
|80,00
|195,00
|Buğday
|HMS
|4,20
|5,00
|Arpa
|HTS
|3,85
|4,25
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500