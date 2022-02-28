Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA, Canan Tükelay - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 90,64 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 90,64 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sucuk
|HTS
|90,64
|90,64
|Karkas et
|HTS
|31,00
|80,00
|Pastırma
|HTS
|187,28
|187,28
|Buğday
|HMS
|4,40
|4,50
|Soya
|HTS
|8,51
|10,70
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500