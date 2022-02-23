Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA, Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 98,19 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 98,19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sucuk
|HTS
|98,19
|98,19
|Karkas et
|HTS
|50,50
|70,00
|Kuzu eti
|HTS
|69,00
|70,00
|Buğday
|HMS
|4,00
|4,50
|Arpa
|HMS
|3,50
|3,50
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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