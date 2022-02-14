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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA, Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 53 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

27,00

53,00

MısırHMS

2,90

2,90

SoyaHTS

9,31

9,31

Buğday

HTS

4,20

4,75

Arpa

HMS

3,00

3,90

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

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