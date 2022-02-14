Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA, Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 53 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|27,00
|53,00
|Mısır
|HMS
|2,90
|2,90
|Soya
|HTS
|9,31
|9,31
|Buğday
|HTS
|4,20
|4,75
|Arpa
|HMS
|3,00
|3,90
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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