Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA, Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 56 lira, en yüksek 78 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 56 lira, en yüksek 78 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana eti
|HTS
|56,00
|78,00
|Düve eti
|HTS
|47,00
|70,00
|Karkas et
|HTS
|42,00
|70,00
|Buğday
|HMS
|3,80
|3,80
|Arpa
|HTS
|3,90
|3,90
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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