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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA, Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 56 lira, en yüksek 78 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 56 lira, en yüksek 78 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

56,00

78,00

Düve etiHTS

47,00

70,00

Karkas etHTS

42,00

70,00

Buğday

HMS

3,80

3,80

Arpa

HTS

3,90

3,90

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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