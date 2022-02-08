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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA, Canan Tükelay - Ekonomi
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı 4 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı 4 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Arpa

HTS

4,00

4,00

BuğdayHMS

2,60

5,00

Buğday unuHTS

2,37

6,80

Kepek

HTS

1,90

3,65

Yem

HTS

2,80

2,80

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber

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