Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA, Canan Tükelay - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı 4 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı 4 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|HTS
|4,00
|4,00
|Buğday
|HMS
|2,60
|5,00
|Buğday unu
|HTS
|2,37
|6,80
|Kepek
|HTS
|1,90
|3,65
|Yem
|HTS
|2,80
|2,80
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500