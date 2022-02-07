Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA, Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 73 lira, en yüksek 205 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 73 lira, en yüksek 205 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|73,00
|205,00
|Döner eti
|HTS
|62,50
|76,00
|Karkas et
|HTS
|49,00
|70,00
|Buğday
|HMS
|2,50
|4,30
|Arpa
|HMS
|2,40
|3,75
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber
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