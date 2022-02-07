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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA, Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 73 lira, en yüksek 205 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 73 lira, en yüksek 205 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

73,00

205,00

Döner etiHTS

62,50

76,00

Karkas etHTS

49,00

70,00

Buğday

HMS

2,50

4,30

Arpa

HMS

2,40

3,75

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi

Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber

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