Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA, Arif Yavuz - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 72 lira, en yüksek 115 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 72 lira, en yüksek 115 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|72,00
|115,00
|Karkas et
|HTS
|35,00
|70,00
|Buğday
|HMS
|2,00
|5,26
|Arpa
|HMS
|3,50
|4,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Arif Yavuz - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber
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