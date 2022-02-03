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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AA, Arif Yavuz - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 72 lira, en yüksek 115 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 72 lira, en yüksek 115 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

72,00

115,00

Karkas et

HTS

35,00

70,00

Buğday

HMS

2,00

5,26

Arpa

HMS

3,50

4,20

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

AA / Arif Yavuz - Ekonomi

Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber

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