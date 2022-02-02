Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA, Arif Yavuz - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 60, en yüksek 160 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 60, en yüksek 160 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|60,00
|160,00
|Karkas et
|HTS
|54,99
|70,00
|Dana eti
|HTS
|49,50
|69,00
|Buğday
|HMS
|4,10
|4,10
|Mısır
|HTS
|3,55
|3,90
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Arif Yavuz - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haber
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