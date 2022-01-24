Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kuzu etinin kilogramı 61 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kuzu etinin kilogramı 61 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuzu eti
|HTS
|61,00
|61,00
|Kemiksiz et
|HTS
|77,00
|185,00
|Karkas et
|HTS
|40,50
|65,13
|Buğday
|HMS
|4,00
|4,60
|Arpa
|HMS
|3,50
|3,80
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri
Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber
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