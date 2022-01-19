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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında beyaz haşhaşın kilogramı 38,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında beyaz haşhaşın kilogramı 38,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Beyaz haşhaş

HMS

38,50

38,50

Buğday unuHTS

3,54

6,43

YemHTS

3,40

4,44

Arpa

HMS

3,00

3,00

Buğday

HTS

4,32

4,32

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri

Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber

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