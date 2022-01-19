Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında beyaz haşhaşın kilogramı 38,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında beyaz haşhaşın kilogramı 38,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Beyaz haşhaş
|HMS
|38,50
|38,50
|Buğday unu
|HTS
|3,54
|6,43
|Yem
|HTS
|3,40
|4,44
|Arpa
|HMS
|3,00
|3,00
|Buğday
|HTS
|4,32
|4,32
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri
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