Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 53 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı 53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|53,00
|53,00
|Nohut
|HTS
|6,50
|6,50
|Beyaz haşhaş
|HTS
|37,03
|38,66
|Arpa
|HTS
|3,00
|3,00
|Buğday
|HTS
|4,16
|4,16
AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri
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