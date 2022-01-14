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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 56 lira, en yüksek 198,47 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 56 lira, en yüksek 198,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

56,00

198,47

KavurmaHTS

74,66

114,20

SucukHTS

58,67

159,38

Pastırma

HTS

96,25

174,33

Buğday

HTS

4,30

4,30

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri

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