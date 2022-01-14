Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 56 lira, en yüksek 198,47 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 56 lira, en yüksek 198,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|56,00
|198,47
|Kavurma
|HTS
|74,66
|114,20
|Sucuk
|HTS
|58,67
|159,38
|Pastırma
|HTS
|96,25
|174,33
|Buğday
|HTS
|4,30
|4,30
AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri
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