Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 48,50 lira, en yüksek 65 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 48,50 lira, en yüksek 65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|48,50
|65,00
|Dana eti
|HTS
|58,00
|85,00
|Sucuk
|HTS
|65,00
|75,00
|Buğday
|HTS
|4,24
|4,80
|Arpa
|HTS
|3,79
|3,79
AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri
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