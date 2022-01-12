Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 79,10 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 79,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sucuk
|HTS
|79,10
|79,10
|Kemiksiz et
|HTS
|69,00
|190,00
|Beyaz haşhaş
|HTS
|39,00
|39,50
|Buğday
|HTS
|2,70
|2,70
|Arpa
|HTS
|3,45
|4,05
AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri
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