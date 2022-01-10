Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 45 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|45,00
|45,00
|Kırıntı et
|HTS
|40,00
|50,00
|Beyaz haşhaş
|HTS
|34,20
|34,20
|Buğday
|HTS
|4,80
|4,90
|Arpa
|HTS
|4,11
|4,17
AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500