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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 45 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

45,00

45,00

Kırıntı etHTS

40,00

50,00

Beyaz haşhaşHTS

34,20

34,20

Buğday

HTS

4,80

4,90

Arpa

HTS

4,11

4,17

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Ticaret Bakanı Muş: 'Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık.'

Ticaret Bakanı Muş: "Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık."

AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri

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