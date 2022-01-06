Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 36 lira, en yüksek 62,93 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 36 lira, en yüksek 62,93 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|36,00
|62,93
|Beyaz haşhaş
|HMS
|40,00
|40,00
|Kırık buğday
|HTS
|3,60
|4,45
|Buğday
|HMS
|3,70
|5,65
|Arpa
|HMS
|3,20
|4,65
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AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri
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