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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 36 lira, en yüksek 62,93 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 36 lira, en yüksek 62,93 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

36,00

62,93

Beyaz haşhaşHMS

40,00

40,00

Kırık buğday

HTS

3,60

4,45

Buğday

HMS

3,70

5,65

Arpa

HMS

3,20

4,65

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri

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