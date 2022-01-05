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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 88 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

88,00

88,00

Kemiksiz etHTS

60,00

80,00

Beyaz haşhaş

HMS

38,39

38,39

Buğday

HMS

2,50

5,00

Arpa

HMS

2,50

4,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri

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