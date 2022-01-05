Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 88 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sucuk
|HTS
|88,00
|88,00
|Kemiksiz et
|HTS
|60,00
|80,00
|Beyaz haşhaş
|HMS
|38,39
|38,39
|Buğday
|HMS
|2,50
|5,00
|Arpa
|HMS
|2,50
|4,50
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AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri
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