Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 61 lira, en yüksek 64 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 61 lira, en yüksek 64 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

61,00

64,00

Karkas etHTS

45,00

69,30

Beyaz haşhaş

HMS

39,00

40,00

Buğday

HMS

3,00

4,80

Arpa

HMS

3,00

4,20

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Zam fırtınası devam ediyor! Ekmeklik buğday ve arpanın da fiyatı arttı

Zam fırtınası devam ediyor! Ekmeklik buğday ve arpanın da fiyatı arttı

 İstanbul'da aralıkta en çok salatalığın fiyatı arttı

İstanbul'da aralıkta en çok salatalığın fiyatı arttı

 Taksimetre güncellemesinde istenen fahiş ücretle ilgili bakanlık harekete geçti

Taksimetre güncellemesinde istenen fahiş ücretle ilgili bakanlık harekete geçti

AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title