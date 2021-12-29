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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 70 lira, en yüksek 118,21 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 70 lira, en yüksek 118,21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

70,00

118,21

Karkas etHTS

27,00

65,00

Beyaz haşhaş

HMS

38,50

38,50

Buğday

HMS

2,25

4,50

Arpa

HMS

2,20

3,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri

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