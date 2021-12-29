Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 70 lira, en yüksek 118,21 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 70 lira, en yüksek 118,21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|70,00
|118,21
|Karkas et
|HTS
|27,00
|65,00
|Beyaz haşhaş
|HMS
|38,50
|38,50
|Buğday
|HMS
|2,25
|4,50
|Arpa
|HMS
|2,20
|3,00
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AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri
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