Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sığır etinin kilogramı en düşük 55 lira, en yüksek 60 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sığır etinin kilogramı en düşük 55 lira, en yüksek 60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sığır eti
|HTS
|55,00
|60,00
|Kemiksiz et
|HTS
|60,96
|188,00
|Beyaz haşhaş
|HMS
|37,20
|37,50
|Buğday
|HMS
|2,60
|4,90
|Arpa
|HMS
|2,50
|3,90
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AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri
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