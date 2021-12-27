Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kuzu etinin kilogramı en düşük 59 lira, en yüksek 62 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kuzu etinin kilogramı en düşük 59 lira, en yüksek 62 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuzu eti
|HTS
|59,00
|62,00
|Kemiksiz et
|HTS
|70,00
|73,00
|Beyaz haşhaş
|HMS
|23,40
|32,80
|Buğday
|HMS
|2,50
|5,00
|Arpa
|HMS
|2,50
|3,50
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AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri
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