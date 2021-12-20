Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 80 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|80,00
|80,00
|Beyaz haşhaş
|HTS
|35,13
|46,50
|Mısır
|HTS
|3,04
|4,25
|Buğday
|HMS
|2,50
|5,00
|Arpa
|HMS
|3,70
|3,80
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500