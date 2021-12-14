Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA / Canan Tükelay - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 72,89 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 72,89 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sucuk
|HTS
|72,89
|72,89
|Karkas et
|HTS
|48,65
|51,70
|Döner eti
|HTS
|66,27
|66,27
|Buğday
|HMS
|4,00
|5,10
|Arpa
|HMS
|3,40
|4,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi Haberleri
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