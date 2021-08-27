Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin en düşük kilogramı 49,01 lira, en yüksek 75 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin en düşük kilogramı 49,01 lira, en yüksek 75 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|49,01
|75,00
|Karkas et
|HTS
|35,65
|36,29
|Döner eti
|HTS
|57,26
|57,26
|Buğday
|HMS
|2,00
|2,80
|Arpa
|HMS
|2,40
|2,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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