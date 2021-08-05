Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 47,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 47,50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

47,50

47,50

Karkas et

HTS

38,00

45,00

Dana eti

HTS

42,00

45,00

Buğday

HMS

2,37

2,55

Arpa

HMS

2,28

2,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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