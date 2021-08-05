Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 47,50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 47,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|47,50
|47,50
|Karkas et
|HTS
|38,00
|45,00
|Dana eti
|HTS
|42,00
|45,00
|Buğday
|HMS
|2,37
|2,55
|Arpa
|HMS
|2,28
|2,50
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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