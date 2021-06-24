Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 46 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 46 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

46,00

50,00

Kuzu eti

HTS

53,00

54,00

Karkas et

HTS

34,50

45,57

Yem

HTS

2,08

2,90

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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