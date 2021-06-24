Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 46 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 46 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|46,00
|50,00
|Kuzu eti
|HTS
|53,00
|54,00
|Karkas et
|HTS
|34,50
|45,57
|Yem
|HTS
|2,08
|2,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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