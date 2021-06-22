Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 32 lira, en yüksek 41 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 32 lira, en yüksek 41 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|32,00
|41,00
|Kemiksiz et
|HTS
|50,00
|50,00
|Kırık buğday
|HTS
|2,20
|2,20
|Buğday
|HTS
|2,38
|2,69
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay
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