Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 44,50, en yüksek 109 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 44,50, en yüksek 109 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|44,50
|109,00
|Karkas et
|HTS
|24,40
|45,00
|Buğday
|HTS
|2,36
|2,61
|Mısır
|HTS
|2,02
|2,59
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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