Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 45,15 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 45,15 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|45,15
|45,15
|Karkas et
|HTS
|23,20
|45,00
|Buğday
|HTS
|2,62
|2,75
|İnek sütü
|HMS
|2,50
|2,60
???????HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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